Paven sad fast i elevator og kom for sent til ugentlig tale

Elevatorproblemer stoppede pave Frans, da han søndag skulle holde sin ugentlige tale til troende på Peterspladsen.

Paven siger, at han sad fast i 25 minutter i en elevator i Vatikanet søndag formiddag. Til sidst kom brandmænd ham til undsætning.

Det skriver flere nyhedsbureauer som Reuters og AP

I starten af talen undskyldte paven for, at han kom syv minutter for sent til sit traditionelle møde med folket. Han forklarede episoden med, at der måtte være et strømproblem i Vatikanet.