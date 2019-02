Paven kræver handling på topmøde om sexmisbrug

Når den katolske kirke er til topmøde, er det ikke nok at fordømme sexmisbrug, siger paven ved mødets åbning.

Det er ikke nok at fordømme sexmisbrug. Der skal konkret handling på bordet, når topmødet i Vatikanet er afsluttet.

Sådan lyder opfordringen fra pave Frans, kort tid efter at topmødet om netop misbrug er begyndt i hovedstaden Rom.

De næste fire dage vil kirken bruge på at diskutere, hvordan den skal reagere over for misbrug udført af medlemmer af kirkens præstestand.

- De hellige mennesker af Gud ser med og venter ikke bare på en simpel og åbenlys fordømmelse, men konkrete og effektive foranstaltninger.

- Lad os lytte til gråden fra de unge, som anmodede os om retfærdighed, siger pave Frans.

Topmødet kommer i kølvandet på sager om seksuelt misbrug inden for den katolske kirke i flere steder i verden de seneste år.

Det er den 82-pårige paves forsøg på at håndtere den voksende skandale, der har ramt kirken. Sagerne kommer både fra Chile, Tyskland og USA.

- Jeg har spurgt den hellige ånd om at støtte os de følgende dage og hjælpe os med at transformere denne ondskab ind til en mulighed for opmærksomhed og renselse, lyder det i talen.

Vatikanet retter fokus på problemet gennem bønner, taler, gruppediskussioner og vidneforklaringer fra ofrene.

De 114 fremmødte topbiskopper skal uddannes i at håndtere seksuelt misbrug og bruge den viden, når de vender hjem igen.

Men det er ikke en let opgave. Dele af kirken - særligt i Asien og Afrika - erkender ikke, at problemet eksisterer.

- Mit håb er, at folk ser dette som et vendepunkt, siger en den amerikanske kardinal Blase Cupich.

Han er en af pavens betroede allierede og en af de fire personer, der har været medarrangører af topmødet.

Paven inviterede til topmødet efter en stor sag om seksuelt misbrug i den romerskkatolske kirke i Chile blev offentliggjort sidste år.

Rapporten viste, at knap 80 medlemmer af kirken havde misbrugt børn seksuelt siden 2000.