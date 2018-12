Paven: Til jul er vi alle brødre og søstre

Paven appellerer om at finde løsninger på verdens konflikter, heriblandt i Syrien, så syrerne kan vende hjem.

Pave Frans appellerer tirsdag i sit julebudskab om fred i Syrien, Yemen og andre af verdens brændpunkter.

- Mit ønske om en glædelig jul er et ønske om broderskab, siger paven i sin traditionsrige velsignelse på Peterspladsen i Rom.

Broderskabet findes "mellem personer fra ethvert land og enhver kultur", personer af forskellige religioner og forskellige politiske overbevisninger, fastslår paven.

- Hvad er den universelle betydning af julen? Det er, at Gud er en god far, og vi er alle brødre og søstre, siger pave Frans fra balkonen på Peterskirken.

Han udtrykker håb om, at israelere og palæstinensere vil tage skridt til at puste nyt liv i fredsforhandlingerne i den langvarige strid mellem dem.

Det skal ske for at "afslutte en konflikt, som i mere end 70 år har præget det land, der var valgt af Herren til at vise sit kærlige ansigt", siger pave Frans.

I sin julevelsignelse nævner paven også krigen i Syrien, hvor USA's præsident, Donald Trump, netop har besluttet at trække de amerikanske soldater ud.

- Må det internationale samfund arbejde beslutsomt på en løsning, så det syriske folk, især dem der var tvunget til at forlade deres eget land og søge tilflugt andre steder, kan vende tilbage og leve i fred i deres eget land.

"Urbi et Orbi" - som på dansk betyder "byen og verden" - er en fast pavelig velsignelse af Rom og resten af verden. Den gives to gange årligt, henholdsvis påskedag og første juledag.