Pave Frans: Vi vil aldrig igen ignorere anklager om misbrug

Den katolske kirke vil aldrig nogensinde igen ignorere anklager om misbrug. Det siger pave Frans i sin årlige tale til den romerske kurie.

Han understreger, at kirken vil håndtere alle sager "seriøst og beredvilligt".

- Kirken vil aldrig forsøge at dysse noget ned eller undlade at tage sager seriøst, lyder det fra paven.

- Lad det være helt klart, at kirken ikke vil spare sig nogen anstrengelser for at gøre det nødvendige for at bringe de personer, der har begået disse handlinger, til retfærdighed, siger han.

Han opfordrer samtidig præster, der har misbrugt mindreårige, til at melde sig selv til myndighederne.

- Til dem, der misbruger mindreårige, vil jeg sige dette: Bliv omvendt, og overgiv jer til menneskelig retfærdighed. Forbered jer på guddommelig retfærdighed, siger pave Frans.

En lang række skandaler om seksuelt misbrug af børn har rystet den katolske kirke, der har 1,3 milliarder følgere fordelt over hele verden.

- Det kan ikke benægtes, at der i fortiden - på grund af uansvarlighed, tvivl, mangel på træning, uerfarenhed og spirituel og menneskelig kortsigtethed - er mange sager, der er blevet behandlet uden den nødvendige seriøsitet og beredvillighed, siger paven fredag.

Flere højtstående medlemmer af den katolske kirke er blevet anklaget for misbrug af børn. Den mest prominente er den australske kardinal, George Pell, der fortsat fungerer som Vatikanets økonomichef.

Den post betragtes som den tredjemest magtfulde i den katolske kirke.

George Pell er dog blevet fjernet som en af pavens nærmeste rådgivere.

Kardinaler og biskopper fra den romerske kurie lyttede opmærksomt til pavens ord fredag. Blandt de tilstedeværende var den italienske kardinal Angelo Sodano.

Han er længe blevet beskyldt for at have ansvar for Vatikanets afvisninger af at kende til omfanget af misbrugsskandalerne i den katolske kirke.