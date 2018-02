Paul Ryan sletter tweet om 1,50 dollarlønstigning efter hån

Formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Paul Ryan, har tilsyneladende været nødt til at slette et tweet, fordi det affødte udbredt hån fra blandt andet demokrater og andre Twitter-brugere.

I tweetet fremhævede Ryan, at en lønstigning på 1,50 dollar - knap ni danske kroner - om ugen til en offentligt ansat sekretær er tegn på, at hans republikanske partis skattelettelser er en succes.

- En sekretær på en offentlig skole i Lancaster, Pennsylvania, fortalte, at hun var glædeligt overrasket over, at hendes løn stiger med 1,50 dollar om ugen, skrev Ryan ifølge nyhedsbureauet AP.

- Hun fortalte, at det er mere end nok til at dække hendes medlemskab til Costco i et år, skrev han videre med henvisning til den amerikanske detailhandelsvirksomhed, som driver en varehusklub for medlemmer.

Demokraterne, der har kritiseret sidste års skattereform for hovedsageligt at komme de rige til gode, var hurtige på tasterne til at bruge Ryans tweet som eksempel på, at han er ude af trit med almindelige mennesker.

Blandt andre skriver den demokratiske mindretalsleder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, på Twitter:

- Paul Ryan har slettet sit pinlige tweet, der var en åbenlys indrømmelse, fordi han og Republikanerne ikke ønsker, at du skal kende sandheden: Skattereformen er en gave til virksomheds-USA og den øverste ene procent på din bekostning.

- Han vil heller ikke have, at du skal vide, at han fik 500.000 dollar fra Koch-familien, tilføjer hun.

Det sker med henvisning til en kampagnedonation fra milliardær-brødrene Koch, blot få dage efter at skattereformen var blevet vedtaget.

Andre Twitter-brugere deltager også i latterliggørelsen af Paul Ryans tweet:

- Charles, en af Koch-brødrene i Wichita, fortalte, at han var glædeligt overrasket over, at hans løn stiger med 26.923.076 dollar om ugen.

- Han fortalte, at det er mere end nok til at købe endnu flere Paul Ryan'er, skriver en Twitter-bruger fra Ann Arbor i delstaten Michigan.