Den britiske parlamentsformand, John Bercow, har tirsdag igen en central rolle i brexitprocessen. Han beslutter, hvilke ændringsforslag som skal til afstemning sent på dagen i udarbejdelsen af en "plan B".

Frem mod afstemningerne tirsdag aften har flere parlamentarikere skrevet under på, at de støtter forskellige ændringsforslag, hvor et "no-deal brexit" udelukkes, eller hvor et brexit udskydes til efter den 29. marts.

Bercow er bedst kendt som leder af debatterne i parlamentet, hvor han tit og ofte må dæmpe gemytterne med ordene "Order! Order".

Det har skabt bekymringer i Mays regering, at Bercow tidligere har vist, at han er indstillet på at tilsidesætte regler, hvis der er et flertal i parlamentet, som ønsker det.

Bercow var medlem af Mays konservative regeringsparti, da han blev valgt ind i parlamentet. Men da han fik den ærefulde post som parlamentsformand, blev han i princippet politisk neutral.

Der er dog en del konservative, som i dag beskylder ham for både at være imod Mays regering og imod brexit.

I det store oppositionsparti Labour har den 56-årige Bercow bred støtte.

Han kritiseres for at støtte en debatkultur, hvor det tillades at tale meget hårdt og drive hetz mod politiske modstandere. Bercow har ikke afvist, at han har omtalt en erfaren kvindelig minister som "dum".

Under opgøret om brexit har ordvekslinger mellem Bercow og enkelte medlemmer i stigende grad været ophidsede, og de nåede kogepunktet tidligere i denne måned.

Det skete, da parlamentsformanden trodsede traditioner og rådgivning fra sine assistenter og lod parlamentarikere ændre i Mays brexitaftale. Det førte til en seance, hvor flere sagde, at Bercow ikke længere kunne anses for at være neutral.

Andre har kritiseret ham for at have en mærkat på sin bil, der siger nej til brexit. Bercow har sagt, at mærkaten skyldes hans kone, som han siger "har ret til at have sin egen mening".

Inden opgøret om brexit gjorde Bercow mange konservative vrede ved at tale stærkt imod, at USA's præsident, Donald Trump, skulle have tilladelse til at tale i parlamentet, da han besøgte London.