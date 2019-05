Panasonic standser dele af samarbejdet med Huawei efter forbud

Det japanske teknologiselskab Panasonic indstiller dele af sit samarbejde med den kinesiske telegigant Huawei. Det oplyser en talsmand for Panasonic torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

I en udtalelse oplyser Panasonic videre, at forsendelser af visse komponenter er indstillet, således at selskabet handler i overensstemmelse med amerikanske restriktioner.

- Panasonic har givet sine ansatte besked om at standse handlen med Huawei og 68 datterselskaber, som er underlagt det amerikanske forbud, skriver selskabet.

Meddelelsen kommer i kølvandet på et amerikansk handelsforbud mod Huawei.

Amerikanerne frygter, at Huaweis mobiltelefoners it-udstyr kan anvendes til spionage i USA.

Det fik 16. maj præsident Donald Trump til at underskrive en ordre. Ordren betyder, at amerikanske selskaber ikke må bruge teleudstyr produceret af firmaer, som udgør en national sikkerhedsrisiko.

Ordren giver præsidenten ret til at regulere handel som svar på en national nødsituation, som truer USA. Og den baner vejen for et forbud mod at handle med den kinesiske telegigant Huawei.

Huawei har gentagne gange afvist alle beskyldninger om spionage.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Panasonic er ikke den første store virksomhed til at indstille dele af samarbejdet med Huawei i denne uge.

Mandag meddelte Google, at selskabet delvist vil stoppe samarbejdet med den kinesiske telegigant på grund af USA's forbud.

Kort tid efter oplyste den amerikanske handelsminister, Wilbur Ross, at USA har udskudt forbuddet med 90 dage.

Med udsættelsen får Huawei en midlertidig licens til fortsat at handle med amerikanske virksomheder.

Den midlertidige licens giver ifølge handelsministeren operatører tid til at indgå andre aftaler.

Yderligere giver den USA tid til at undersøge langsigtede løsninger for amerikanske og udenlandske telekommunikatører, der på nuværende tidspunkt er afhængige af Huaweis udstyr.

Huawei er et af Kinas største og mest succesfulde selskaber.

Virksomheden har 180.000 ansatte og er verdens største producent af telekommunikationsudstyr.