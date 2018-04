På rundrejse i de franske oversøiske besiddelser: I kølvandet på HMS Bounty

Det førte til mytteri, og besætningen satte kaptajn og en håndfuld af hans loyale folk i redningsbåden. Kaptajn og båd nåede mirakuløst og ved utroligt sømandskab tilbage til England, mens HMS Bounty efter et stop i Tahiti, hvor man samlede en håndfuld mænd og kvinder op, fortsatte flugten fra den engelske flåde, før man kastede anker ud for den ubeboede ø Pitcairn, sydøst for Tahiti.

Til at brødføde de tusindvis af slaver, som trællede i sukkerrørsplantagerne i de engelske kolonier i Vestindien, besluttede man at hente stiklinger fra brødfrugttræet i polynesiske Tahiti, hvor brødfrugt i århundreder havde været et vigtigt tilskud til lokalbefolkningens daglige kost. Brødfrugten er en stivelses- og næringsrig frugt, som kræver meget vand og varme men ellers er billig i drift.

Efter besøget i Martinique i Fransk Vestindien har vi lagt kursen vestover, ud i det sydlige Stillehav, nærmere betegnet Fransk Polynesien. Det var her, verdens nok mest kendte mytteri, "mytteriet på Bounty", udspillede sig i slutningen af det 18. århundrede, og det var ligeledes her, at filmskuespilleren Marlon Brando, maleren Paul Gauguin og sangeren Jacques Brel slog sig ned i deres sidste leveår.Fransk Polynesiens fem øgrupper (Selskabsøerne, Marquesaøerne, Tuamotu, Gambier og Australøerne) er alle kendt for deres paradisiske skønhed, det krystalklare vand og mavedansende ungmøer iført traditionelle bastskørter og blomsterkranse. Men for Frankrig har disse Sydhavsøer også en vigtig strategisk betydning. Jan Larson, forfatter og erhvervsmand, bor med sin hustru i Nice. Han er aktuel med spændingsromanen " Casamance-passagen" , der tager afsæt i den eksplosive vækst i den illegale handel med mennesker.

Øerne

Tahiti (Selskabsøerne): Tahiti er den største og mest befolkede ø i Fransk Polynesien. I hovedstaden Papeete ligger territoriets eneste internationale lufthavn. Tahiti er en vulkanø (to udslukte vulkaner), hvis betagende natur veksler mellem frodige højdedrag, tropiske haver med fortryllende blomsterpragt, laguner, svimlende vandfald og indbydende sandstrande.

Turisme, herunder krydstogtsejlads, er i dag den vigtigste indtægtskilde. Øgruppernes betydelige forekomster af fosfat var efter en 50-årig intensiv udnyttelse definitivt udtømt i 60'erne.

Samfundsstrukturen har historisk været udpræget matriarkalsk. Som et væsentligt træk i polynesisk kultur indgår kropstatoveringer, som for kvinderne primært har været forførisk smykkende, hvorimod mændenes kunstnerisk udførte tatoveringer ofte afbilder skildpadden, som symboliserer evighed, frugtbarhed og harmoni mellem hav og land.

Hiva Oa (Marquesaøerne): En af det 19. århundredes største franske malere, den danskgifte postimpressionist Paul Gauguin, ligger begravet på samme kirkegård som den kendte belgiske sanger Jacques Brel.

Raroia (Tuamotu): Som helt ung dreng var jeg den stolte ejer af Thor Heyerdahls bog, "Kon-Tiki ekspeditionen'". Jeg var totalt opslugt af værket, selv om jeg i betragtning af min unge alder måske ikke helt forstod rækkevidden af Heyerdahls projekt. Bogen har uden tvivl lagt kimen til min senere udlængsel og lyst til at udforske.

Den norske antropolog og eventyrer Thor Heyerdahl satte i 1947 med sin fem mand store besætning ud fra Peru, i en tømmerflåde bygget uden brug af moderne hjælpemidler. Det lille fartøj nåede på sin 101 dage lange rejse 7000 km tværs over Stillehavet, før det stødte på grund i koralrevet omkring den ubeboede ø Raroia i Tuamotu atollerne i Fransk Polynesien.

Kon-Tiki ekspeditionen var iværksat for at understøtte nordmandens teori om, at sydamerikanske indianere kunne have berejst Stillehavet i deres udforskning af Polynesien. Selvom Heyerdahls teori med ekspeditionen som sådan var bevist i praksis, mener efterfølgende videnskabelige undersøgelser at kunne slå fast, at polynesiere er et austronesisk folk, hvis udforskning af Stillehavsområdet gik østover.

Det var i øvrigt spændende, da jeg mange år efter at have læst Heyerdahls bog om ekspeditionen besøgte Kon-Tiki museet i Oslo, hvor flåden er udstillet.

Muroroa og Fangataufa, (Tuamotu): I løbet af en 30-årig periode (1966-96) har Frankrig gennemført i alt 193 atomprøvesprængninger i Fransk Polynesien med en samlet kapacitet 2.900 gange større end Hiroshima-bomben. Sprængningerne har gjort skade på havmiljø og efterladt toksisk/radioaktivt affald (tungmetaller, plutonium) i naturen, ligesom det har været en trussel mod koraløerne og disses befolkning.

Mangareva (Gambier): "Tahiti-perler" er blandt de mest efterspurgte, dyreste og eksotiske på markedet. Selv om de går under betegnelsen "sorte perler", går farvespektret fra grå over påfuglegrøn til sort. Dyrkning af kulturperler i Fransk Polynesien tog sin begyndelse i 60'erne og finder i dag sted i alle fem øgrupper med Gambier som en af de væsentligste producenter. Fra det tidspunkt, hvor muslingen podes med en kerne, går der et par år, før perlen kan høstes. Grundet overfiskning og forurening er der i dag indført begrænsninger for perleproduktion i Fransk Polynesien.