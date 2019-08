På et år er Thunbergs skolestrejke blevet en klimabevægelse

Tirsdag er det et år siden, at Greta Thunberg første gang blev væk fra skole for at strejke for klimaet.

Tirsdag er det et år siden, at skoleeleven og klimaaktivisten Greta Thunberg første gang strejkede fra skole i et forsøg på at råbe politikerne op.

På blot et år er svenske Greta Thunberg gået fra at være en enlig demonstrant til at være en ledende figur i kampen mod klimaforandringer.

Mandag 20. august 2018 stillede den dengang 15-årige Thunberg sig for første gang op foran Riksdagen i den svenske hovedstad, Stockholm, med et skilt med påskriften: "Skolestrejke for klimaet".

I september sidste år iværksatte den svenske teenager en ugentlig skolestrejke hver fredag under navnet "Fridays for Future" for at få politikerne til at tage klimaudfordringerne seriøst.

Det blev et koncept, der hurtigt bredte sig til andre lande. I marts 2019 nåede antallet af skoleelver, der deltager i den verdensomspændende skolestrejke, flere end to millioner i 135 forskellige lande.

Således er Greta Thunberg blevet symbolet på den unge generations kamp mod klimaforandringerne. Hun kritiserer de voksne for at "skide" på sin generations fremtid ved ikke at handle.

Den nu 16-årige svensker har holdt taler for politikere og topchefer fra hele verden. Hun er blevet nomineret til en nobelpris og er blevet udnævnt til en af verdens mest indflydelsesrige personer af det amerikanske magasin Time.

Men mens nogle nærmest ser hende som en frelser, så er hun blevet et hadeobjekt for andre. Franske politikere har blandt andet kaldt hende for en potentiel modtager af "nobelprisen i at sprede frygt".

De ofte personlige angreb på svenskeren synes særligt at komme fra personer et godt stykke ude på den politiske højrefløj, konstaterer det britiske magasin GQ.

Hovedpersonen selv tager kritikken roligt.

- Det er mærkeligt, at de kritiserer mig så meget personligt. Hvordan jeg er, hvem jeg er, hvem mine forældre er, og hvad jeg bør gøre. Det viser, at de ikke kan argumentere for deres sag, siger Greta Thunberg.

Thunberg har trods sine mange pjækkedage færdiggjort grundskolen og tager nu et sabbatår for at fokusere på klimaet på fuld tid.

Første stop er New York, hvor der i september er klimatopmøde.