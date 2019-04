PORTRÆT: Sudans krigsforbrydersigtede præsident er gået af

Sudans krigsforbrydersigtede præsident, Omar al-Bashir, trådte torsdag tilbage efter massive protester mod hans styre siden december, rapporterer internationale nyhedsbureauer.

Bashir, som er militært uddannet, tog magten i Sudan ved et islamistisk-støttet statskup mod den demokratisk valgte regering i 1989.

Hans regime er blevet kaldt et brutalt diktatur, og den afgåede præsident har styret sit land med en jernhånd. Siden 2009 har han været efterlyst for krigsforbrydelser ved Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag.

Han er efterlyst for krigsforbrydelser, folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden i forbindelse med den langvarige og blodige konflikt i Sudans Darfur-provins.

Efter efterlysningen har Bashir sjældent forladt Sudan, men han formåede at rejse til Sydafrika, hvor en domstol udstedt et udrejseforbud mod præsidenten for at forhindre ham i at forlade landet. Alligevel formåede Bashir at rejse ud af Sydafrika og tilbage til Sudan.

Dermed brød sydafrikanerne deres pligt over for domstolen ved at lade præsidenten rejse ind og ud af landet i forbindelse med et afrikansk topmøde.

I de seneste måneders protester, som begyndte i december, er stadig flere rasende demonstranter gået på gaden både i Khartoum og i mange byer og landsbyer i hele landet for at kræve veteranlederens afgang.

Præsidenten har flere gange bedt militæret om at gribe ind, og mange demonstranter har mistet livet.

Protesterne, der blev udløst af en tredobling af brødpriserne i det forarmede land, udviklede sig til en generel protest mod Bashirs 30-årige styre, korruption, økonomisk stagnation og manglende borgerrettigheder.

Darfur er på størrelse med Frankrig. Regionens flere millioner indbyggere er fordelt på over 100 muslimske klaner og etniske grupper. Op mod 400.000 mennesker mistede livet fra 2003 til 2010. Flere end 2,5 millioner mennesker blev fordrevet ifølge tal fra FN.

Bashir er blevet stadigt mere svækket og isoleret i de seneste måneder.

Han har været trængt i årevis, fordi han har været internationalt isoleret som følge af Darfur og som følge af den årtier lange krig mellem det nordlige og sydlige Sudan, som endte med Sydsudans selvstændighed i 2011, hvilket fratog Khartoum vitale indtægter fra landets olieressourcer.

Dårlig ledelse og korruption har gjort situationen for Sudans 41 millioner indbyggere stadigt værre.