PET følger situationen i New Zealand nøje

Politiets Efterretningstjeneste (PET) i Danmark holder øje med situationen i byen Christchurch i New Zealand, hvor adskillige mennesker er dræbt efter et angreb på to moskéer.

- PET følger nøje situationen efter hændelserne i New Zealand og er i tæt kontakt med relevante danske og udenlandske myndigheder, lyder det i et skrifteligt citat fra PET.

- PET vurderer desuden løbende om situationen i New Zealand giver anledning til konkrete tiltag.

Antallet af dræbte ved angrebet er steget til 49. Det siger rigspolitichef Mike Bush på et pressemøde fredag.

Tre personer er anholdt. En er anklaget for drab. Der er tale om en hvid, yngre mand, der vil blive stillet for en dommer lørdag morgen lokal tid.

Også danske politikere ser med gru på hændelserne i New Zealand.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skriver fredag morgen på twitter:

- Dybt såret af nyheden om de forfærdelige voldshandlinger i Christchurch. Mine tanker er med New Zealands folk og ofrenes familier. Danmark står bag New Zealand og Jacinda Ardern, skriver han.

Også udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) reagerer på angrebet på Twitter:

- Helt og aldeles forfærdelige nyheder fra New Zealand - alle tanker går til de berørte og det newzealandske folk.