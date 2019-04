Oversvømmelser rammer Mozambique efter cyklons hærgen

Ikke længe efter at cyklonen Kenneth forlod Mozambique, har kraftig regn meldt sin ankomst. Otte personer har mistet livet, og tusindvis af hjem og boliger er blevet ødelagt.

Det regner voldsomt i den nordlige del af landet, hvor dele af byen Pemba i Cabo Delgado oplever store oversvømmelser. Det oplyser Saviano Abreu, der er talsmand for FN's afdeling for humanitære anliggender.

- Desværre forventer vi ødelæggende oversvømmelser her i Pemba. Et redningshold er ved at blive gjort klart, siger han.

Nogle steder i byen går vandet indbyggerne til brystet, fortæller Abreau. Ifølge ham ventes det at stige støt.

Siden cyklonen ramte landet tidligere denne uge har fem personer mistet livet i Mozambique, og tre er omkommet på Comoros-øerne.

Den humanitære hjælpeorganisation Care rapporterer om ødelæggelser i mange områder af den nordlige del af landet.

Organisationen skønner, at omkring 700.000 personer er påvirket af cyklonen i Cabo Delgado-provinsen.

Det første sted cyklonen Kenneth gik i landet tidligere på ugen var på Comoros-øerne. Torsdag aften gik den videre ind over Mozambique med omkring 120 kilometer i timen.