Overlevede flystyrt i Mexico: Jeg føler mig velsignet

Alle om bord overlevede mirakuløst, da et fly tirsdag styrtede ned og brød i brand i det nordlige Mexico.

Adskillige personer blev kvæstet, da et Aeromexico-passagerfly med 103 mennesker om bord styrtede ned og brød i brand i det nordlige Mexico.

Utroligt nok overlevede alle de 99 passagerer og de fire besætningsmedlemmer styrtet.

En af passagererne var Jackeline Flores. Hun skulle med sin datter fra Durango til Mexico City, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Men knap var flyet lettet i det voldsomme regn- og stormvejr, før det styrtede ned på en mark blot få kilometer fra lufthavnen.

Det mellemstore fly brød straks i brand, men Jackeline Flores og hendes datter formåede at slippe væk fra flammerne ved at kravle ud af et hul i skroget.

Ligeså undslap de øvrige personer om bord. Flere kunne på samme måde selv kravle ud af skroget og gå fra ulykkesstedet.

- Jeg føler mig velsignet og takker gud, fortæller Jackeline Flores efterfølgende til en gruppe journalister i Durango.

49 personer er dog blevet såret under flystyrtet og bragt på hospitalet.

Jackeline Flores fortæller ifølge Reuters, at hun så en lille pige, som gik grædende væk fra flyet, fordi hun var blevet forbrændt på benet.

Hårdest såret er piloten. For flyet ramte jorden med næsen først, oplyser direktør for civilforsvaret i Durango, Solano Mejia.

Ud over piloten er endnu en person alvorligt såret, mens langt de fleste af de øvrige tilskadekomne er sluppet med mindre skader.

- Heldigvis har vi fundet alle 103 i live - nu ved vi, hvor alle er - det giver os en stor ro, siger guvernøren i Durango, Jose Aispuro til nyhedsbureauet AP.

Tv-billeder fra stedet viste, at det forulykkede fly på marken var omgivet af en tyk røg, som rejste sig i en søjle højt over flyet.

Umiddelbart efter flystyrtet ankom både ambulancer, brandmænd, soldater og Røde Kors til ulykkesstedet, skriver AP.