Over 30 er såret under voldsom turbulens på fly til New York

Et fly på vej fra Istanbul til New York blev ramt af turbulens kort før landing. Over 30 personer er skadet.

Mindst 30 personer er kommet til skade under voldsom turbulens på et fly fra Istanbul til New York lørdag eftermiddag.

Flyet fra Turkish Airlines landede efterfølgende sikkert i John F. Kennedy International Airport (JFK) i den amerikanske storby.

Talsmand for lufthavnsmyndighederne i New York Steve Coleman fortæller, at 28 personer er bragt til et hospital i byen, efter at flyet landede klokken 17.35 lokal tid.

En person har brækket et ben, mens andre har fået slag, rifter og blå mærker.

Steve Coleman fortæller videre, at de fleste af passagerne samt nogle besætningsmedlemmer bliver behandlet for deres skader i en af lufthavnens terminaler.

Turkish Airlines Flight 1 blev ramt af turbulens, omkring 45 minutter før Boeing-flyet landede i JFK.

Piloten havde givet kontroltårnet besked om hændelsen på forhånd, så da flyet landede, ventede adskillige ambulancer ved Terminal 1.

Ifølge brandvæsenet i New York er ingen af passagerernes skader livstruende.

Om bord på flyet var flere end 300 passagerer og besætningsmedlemmer.

Tidligere lørdag kom et andet fly i New York i problemer. Således måtte Newark Airport midlertidigt lukke sine landingsbaner, efter at et fly fra Montreal til Fort Lauderdale måtte nødlande i New York på grund af røg i lastrummet.

USA's nationale vejrtjeneste udsendte lørdag et varsel om turbulens til piloter.