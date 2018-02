Over 100.000 orangutanger er forsvundet fra Borneo

De genkendelige, røde orangutanger bliver stadigt færre i Borneos jungle.

Forskere har i et nyt studie set på udviklingen i antallet af orangutanger og fundet et dramatisk fald i bestanden.

Siden 1999 er der forsvundet mere end 100.000 af de truede orangutanger fra Borneo. Det er publiceret i Current Biology ifølge BBC.

Forskere har kigget på data, der går 16 år tilbage.

De beskriver, at træfældning, minedrift og opsætning af møller er blandt årsagerne til det faldende antal orangutanger.

Det kan dog ikke forklare det store fald alene.

Aberne forsvinder nemlig også fra arealer, hvor regnskoven bevares.

Til BBC siger professor Serge Wich fra Liverpools John Moore Universitet, der er en del af forskerholdet bag studiet, at resultaterne er overraskende.

- Vi forventede ikke, at tabstallet i regnskoven ville være så stort. Så det her bekræfter, at jagt (på aberne red.) er et stort problem.

- Når disse dyr kommer i konflikt med folk i grænsen af vegetationen, er det altid dyrene, der taber. Folk slår dem ihjel, siger han til BBC.

Han fortæller, at det så sent som i sidste uge blev rapporteret, at en orangutang blev ramt af 130 skud i Borneo.

- Det er chokerende, og det er unødvendigt. Det kan godt være, at orangutanger spiser landmændenes afgrøder, men de er ikke farlige, siger Serge Wich.

Ifølge forskerne kan alene rydningen af skov udrydde 45.000 orangutanger i løbet af de næste 35 år.

Orangutanger er i slægten af de store langhårede menneskeaber.

De er 125-150 cm høje, vejer 30-90 kg og har korte ben og lange arme.