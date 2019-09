Otte skolebørn dræbt ved et knivoverfald i Kina

Otte skolebørn er stukket ihjel ved et knivoverfald i Kina. Det oplyser myndighederne i byen Enshi i den østlige Hubei provins.

De otte børn blev dræbt på deres første skoledag, rapporterer CNN.

- Angrebet skete på skolen Chaoyangpo, siger de lokale myndigheder.

De oplyser videre, at angrebet blev begået af en 40-årig mand med efternavnet Yu. Han angreb børnene klokken 8.00 lokal tid, netop da børnene var ankommet til skolen.

Angrebsmanden er i politiets varetægt. Manden blev tilbageholdt af politiet kort efter angrebet i landsbyen Chaoyangpo, oplyser regeringen i Enshi.

Otte børn blev dræbt, og to blev såret. Der er ikke oplyst yderligere detaljer om børnene.

- Den lokale partikomité og den lokale regering har iværksat et særligt kriseberedskab for at hjælpe de berørte, hedder det i en erklæring fra bystyret i Enshi.

I de senere år har der været en række kniv- og økseangreb i Kina. Mange af angrebene har været rettet mod børn.

En mand, som sårede 12 børn i en børnehaveklasse ved et knivangreb for to og et halvt år siden, blev henrettet tidligere i år ifølge kinesiske medier.

I oktober sidste år trængte en kvinde ind på en institution for små børn med en køkkenkniv og sårede 14. I april sidste år blev ni skoleelever dræbt og flere andre såret, da en mand angreb elever på en skole i Shaanxi provinsen.

Mellem 2010 og 2012 var der en bølge af angreb mod skoler. I et af angrebene blev ti børn stukket af en mand, som derefter dræbte sig selv. I de fleste tilfælde har gerningsmanden været mentalt forstyrret.