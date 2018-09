Otte personer kvæstet ved brand og eksplosion i Bayern

Mindst otte personer er blevet kvæstet ved en eksplosion og en brand i et raffinaderi nær Ingolstadt i det sydlige Tyskland, oplyser tysk politi til AFP.

- Fem personer er lettere kvæstet, men tre af de kvæstede har moderate eller alvorlige kvæstelser, siger politiet i en erklæring.

Et stort antal brandfolk og politibetjente hjælper til med slukningsarbejdet, oplyser en talsmand for politiet i Oberbayern Nord.

Op mod 2000 mennesker er blevet evakueret.

- Der er tale om en storbrand i Vohburg an der Donau øst for storbyen Ingolstadt i Bayern. Det er uklart om et gasværk i området er berørt af branden, siger talsmanden, der angiver, at 200 brandfolk er sat ind i slukningsarbejdet.

Indbyggere indenfor en radius på 20 kilometer har fået besked på at holde døre og vinduer lukkede.

- Slukningsarbejdet fortsætter, siger en talsmand fra politiet tre timer efter eksplosionen.

Optagelser af branden, der er lagt ud på internettet, viser store flammer.

Ifølge lokale medier hørtes en kraftig eksplosion klokken 5.30 lørdag morgen.

Der er ikke offentliggjort oplysninger om årsagen til eksplosionen.

Raffinaderiet har ifølge avisen "Donaukurier" været i drift i over 50 år og ligger på et areal på knap 130 hektar.