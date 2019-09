Orkanen Dorian kryber op langs USA's kyst med fornyet styrke

Orkanen Dorian er opgraderet til en kategori 3, efter at den passerede hen over varmt havvand.

Atlanterhavsorkanen Dorian tager til i styrke og er opgraderet til kategori 3.

Det oplyser USA's Nationale Orkancenter (NHC) tidlig torsdag morgen dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Orkanen har allerede kostet mindst 20 personer livet i Bahamas, som den ramte i weekenden.

På det tidspunkt var den oppe i kategori 5, der er det højeste på skalaen over orkaners styrke. Den forårsagede også store ødelæggelser i Bahamas.

Sent onsdag aften lokal tid befandt orkanen sig omkring 170 kilometer syd for Charleston i South Carolina, oplyser NHC.

Opgraderingen til kategori 3 skyldes, at orkanen onsdag passerede hen over varmt havvand, som er den enkeltstående faktor, der har størst betydning for en orkans styrke.

Over 2,2 millioner mennesker i de amerikanske delstater Florida, North Carolina, South Carolina og Georgia er beordret evakueret, inden orkanen bevæger sig ind over land.