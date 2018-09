Organiseret kriminalitet trives bedst i brændpunkterne

Ud af de omkring 200 milliarder kroner, som årligt tjenes på ulovlig vis i konfliktområder, går 96 procent til organiserede, kriminelle grupper. Disse penge bidrager derefter til at finansiere væbnede konflikter.

Det viser rapporten World Atlas of Illicit Flows, der blev offentliggjort onsdag.

Rapporten er en form for atlas over ulovlige transaktioner og illegale pengestrømme i forbindelse med menneskesmugling, narkotikahandel, rovdrift på naturressourcer og finansiering af væbnede grupper.

- Organiseret kriminalitet undergraver i stadig større grad fred, sikkerhed og udvikling, siger direktør Mark Shaw fra Det Globale Initiativ mod Transnational Organiseret Kriminalitet, som står bag rapporten.

Det Globale Initiativ er et netværk af næsten 300 demokrati- og menneskerettighedsforkæmpere. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde med Interpol og det norske Rhipto-center.

Rapporten forsøger at give et overblik over de mange indtægtskilder, som kriminelle og væbnede grupper har skaffet sig på mange forskellige områder.

Væbnede grupper finansierer blandt andet deres kamp ved ulovlig udvinding af naturressourcer som guld, olie, træ og kul. Andre mineraler genererer 38 procent af pengestrømmene til grupper i konfliktområder.

- At finansiere væbnede grupper med disse midler er ved at blive vigtigere end mere traditionelle finansieringsformer som kidnapning, afpresning og narkotikasmugling, hedder det i konklusionen i rapporten.

Når indtægterne fra disse naturressourcer kombineres med ulovlig opkrævning af skatter og afpresning, så er der tale om 64 procent af pengestrømmene, hedder det.