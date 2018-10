Organisationer om ny klimarapport: Der skal handles nu

Greenpeace og Care råber politikerne op, efter at FN's Klimapanel har udgivet en ny rapport.

Der skal handles nu.

Sådan lyder opråbet til politikerne fra flere organisationer, efter at FN's Klimapanel, IPCC, natten til mandag har offentliggjort en ny rapport.

Ifølge rapporten kan et mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader i år 2100 nås, men der skal omfattende og hidtil usete samfundsændringer til.

Stigningen skal ses i forhold til temperaturen før industrialiseringen omkring år 1850-1900, og Jorden er allerede blevet cirka 1 grad varmere.

Både ulandsorganisationen Care og miljøorganisationen Greenpeace kræver politisk handling.

- Vi står over for en skillevej. De næste 10-15 år bliver afgørende, fastslår Jens Mattias Clausen, klimarådgiver i Greenpeace:

- Regeringen har meldt ud, at vi skal af med benzin- og dieselbiler i 2030, men det skal nok ske i 2025. Og når man snakker om, at vi skal have 100 procent grøn energi i 2050, skal det nok ske i 2040.

John Nordbo, klimarådgiver i Care, råber ligeledes politikerne op og kræver et klimamål for 2030.

- Vi skal satse mere på udbygning af vedvarende energi, energibesparelser og hurtigere udfasning af kulkraft i Danmark, siger han.

FN-rapporten påpeger også store forskelle på, om temperaturen stiger med 1,5 grader eller 2 grader. Det har blandt andet stor betydning for, hvor meget vandstanden i havene stiger.

Rapporten er blevet til efter klimatopmødet i Paris i 2015. Her vedtog verdens lande en målsætning om at lægge låg på opvarmningen ved maksimalt 1,5-2 grader.

John Nordbo mener, at målet skal være 1,5 grader.

- En temperaturstigning på 2 grader betyder, at verden bliver betydeligt mere ustabil og usikker at leve i, siger han.

Særligt den fattigste del af verdens befolkning vil mærke forskellen i temperatur, fortæller klimarådgiveren:

- Nogle af konsekvenserne rammer dem hårdere end andre. Men de har mindre at stå imod med end et samfund, der kan investere i at forebygge effekterne af klimaforandringer.