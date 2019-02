Oppositionsleder trodser Maduro og bryder rejseforbud

Venezuelas oppositionsleder og selvudnævnte midlertidige præsident, Juan Guaidó, brød fredag det rejseforbud, som præsident Nicolas Maduro har indført.

Ifølge nyhedsbureauet AFP deltog Guaidó ved et arrangement i den colombianske grænseby Cúcuta, hvor tusinder var mødt op til en støttekoncert for oppositionen i Venezuela.

- Militæret gjorde det her muligt, sagde Guaidó til de mange fremmødte.

Det faktum, at militæret har hjulpet oppositionslederen med at krydse grænsen, er endnu et tegn på, at den vigtige støtte til Maduro fra ledende hærchefer i det sydamerikanske land kan være vigende.

Formålet med besøget i Colombia var at presse regeringen i Caracas til at acceptere humanitær nødhjælp til det kriseramte land, der i øjeblikket oplever en akut mangel på medicin og fødevarer.

Maduro har indtil videre nægtet at lade nødhjælpen krydse grænsen. Guaidó har som modsvar opfordret venezuelanerne til at gå på gaden i protest.

Han har desuden sat et mål om få én million borgere til frivilligt at hjælpe med at bringe humanitær nødhjælp ind i landet.

Juan Guaidó er blevet anerkendt som Venezuelas legitime leder af en række lande, herunder USA, EU-lande samt flere af Venezuelas nabolande. Deriblandt Colombia.

Guaidó og en samlet opposition mener, at Maduro og det regerende socialistparti snød ved sidste års præsidentvalg, og at Maduros anden valgperiode dermed er ugyldig.

Maduro har fortsat international støtte fra blandt andre Rusland og Kina.

Få timer efter Guaidós optræden ved koncerten fredag aften lukkede Maduros regering officielt grænsen til Colombia i staten Táchira, der ligger op til Cúcuta.

- På grund af de alvorlige og ulovlige forsøg fra den colombianske regerings side på at bryde med freden og Venezuelas suverænitet, har regeringen (i Venezuela, red.) truffet beslutning om en fuldstændig lukning af alle broer og grænseovergange, der forener vores lande, lød beskeden fra Venezuelas vicepræsident, Delcy Rodriguez, på Twitter.