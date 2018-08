Opfordringer til atomnedrustning fylder på Hiroshima-årsdag

USA og Nordkoreas ambitioner om atomvåben optog flere af talerne ved årsdagen for atombomberne i Hiroshima.

Fortiden og nutiden mødte hinanden i flere af de taler, der blev afholdt ved 73-årsdagen for atombomben i Hiroshima. Og det blev til flere hentydninger til den nuværende situation omkring Nordkoreas atomprogram

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

En af talerne var Kazumi Matsui, Hiroshimas borgmester, der udtrykte bekymring over en stigende nationalisme i andre lande, uden at han specificerede hvilke lande, han havde i tankerne.

Han advarede blandt andet mod "visse lande, der eksplicit udtrykker en selvcentreret nationalisme og moderniserer deres arsenal af atomvåben".

Linjen kan være en hentydning til USA, hvor præsident Donald Trump har lovet at øge arsenalet af atomvåben.

- Hvis den menneskelige familie glemmer sin historie eller holder op med at konfrontere den, kan vi igen begå en forfærdelig fejl. Derfor skal vi blive ved med at tale om Hiroshima, sagde Kazumi Matsui ifølge AFP.

- Indsatsen for at eliminere atomvåben må fortsætte.

I løbet af årsdagen blev der op til flere gange henvist til situationen omkring Nordkoreas atomprogram. Her har Japan ofte valgt en hård linje overfor det nordkoreanske styre.

Men op til årsdagen har rygter ifølge AFP sviret om et topmøde mellem Nordkoreas leder, Kim Jung-un, og Japans premierminister, Shinzo Abe.

- I den sidste ende vil jeg blive nødt til at stå ansigt-til-ansigt med Kim Jung-un og indgå i en dialog og afklare emner som atomvåben, missiler og det vigtige emne om kidnapninger, samt opbygge et nyt japansk-nordkoreansk forhold, sagde Abe ved årsdagen ifølge AFP.

Årsdagen bliver ikke kun markeret med taler.

Nyhedsbureauet AP skriver, at studerende ved en japansk skole gennem to år har lavet en såkaldt virtual reality-oplevelse af Hiroshima før, under og efter eksplosionen af atombomben.

Virtual reality er en 3D-simulation, som brugere kan opleve ved at få et særligt sæt briller på.

- Selv uden sprog kan man forstå det, når man ser det, siger Mei Okada, der er en af de studerende bag projektet.