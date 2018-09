Op mod 90 procent af kunstskattene på Rio-museum går til

Brasiliens præsident søger virksomheder til at hjælpe med at finansiere en genopbygning af museet efter brand.

Helt op til 90 procent af de uvurderlige kunstskatte i Brasiliens Nationale Museum i Rio de Janeiro kan være gået til ved en brandkatastrofe, anslår eksperter.

Den brasilianske præsident, Michel Temer, søger at få virksomheder og banker til at hjælpe med at finansiere en genopbygning af museet.

- 200 års arbejde, forskning og viden er gået tabt, siger præsidenten.

Undervisningsminister Rossieli Soares siger, at Brasilien også søger international hjælp og fører drøftelser med blandt andet FN's kulturorgan Unesco.

Museet husede en af de største antropologiske og naturhistoriske samlinger på de to amerikanske kontinenter.

Flammerne fortærede indholdet i hundredvis af rum, der indeholdt over 20 millioner genstande - blandt andet fossiler, et rekonstrueret dinosaurskelet, romerske freskoer og verdensdelens ældste skelet - 11.500 år gamle "Luzia".

- "Luzia" er et uvurderligt tab for alle med interesse for civilisationen, fastslår museets direktør, Oaulo Knauss.

Foreløbige undersøgelser er indledt for at få klarlagt årsagen til branden. Kulturminister Sergio Leitao siger til avisen Estado de S. Paulo, at den mest sandsynlige årsag er en kortslutning eller en hjemmelavet varmluftsballon, som landede på museets tag.

For mange brasilianere er brandkatastrofen sket på et tidspunkt, hvor de i forvejen synes, at deres lands kultur er under voldsomt pres og er truet af udbredt korruption, økonomisk sammenbrud og et ineffektivt politisk system.

- Det er en forbrydelse, at museet fik lov til at forfalde til en så dårligt stand, siger den 29-årige Laura Albuquerque, som mandag demonstrere ved museets porte sammen med mange andre.

- Det, der er sket, er skrækkeligt. Og politikerne har skylden, siger hun.

Ingen mennesker menes at være kommet noget til ved branden.

Museet er indrettet i en bygning, som engang var residens for den portugisiske kongefamilie. Nationalmuseet blev grundlagt i 1818 og hører under universitetet i Rio de Janeiro og uddannelsesministeriet.