Omfanget af katastrofe i Indonesien vokser: Over 1400 døde

Fem dage efter øen Sulawesi i Indonesien blev ramt af to jordskælv og en tsunami finder redningsfolk stadig nye dødsofre i store antal. Onsdag oplyser landets katastrofemyndigheder, at over 1400 er døde i katastrofen. Det er stigning på næsten 200 siden tirsdag.

Derudover er antallet af sårede oppe på over 2500.

Myndighederne har haft svært ved at danne sig et overblik over konsekvenserne af de omfattende ødelæggelser, fordi de to jordskælv og tsunamien har smadret øens infrastruktur eftertrykkeligt.

Det tog flere dage, før redningsfolk kom ud af hovedbyen Palu og ud til øens mere fjerne egne.

Derudover har ødelæggelser på veje og Palus lufthavn gjort det svært at få maskiner, nødhjælp og redningsarbejdere til området i tilstrækkeligt omfang.

Onsdag blev den indsats gjort endnu mere besværlig. En vulkan gik i udbrud på øens nordlige del. Udbruddet udgjorde ingen umiddelbar fare i området omkring vulkanen.

Det betød dog, at en betragtelig mængde aske blev spyttet op i luften. Det har gjort flytrafik til og omkring øen endnu mere besværlig.

Øens nordlige del er gået fri af ødelæggelserne fra naturkatastrofen fredag. Til gengæld er øens centrale del stærkt medtaget.

Her ankom præsident i Indonesien Joko Widodo onsdag for at tilse nødhjælpsarbejdet. Han lovede hjælp til området, der ifølge FN har desperat brug for blandt andet mad.

Desperationen har ført til plyndringer af butikker med mad og vand. Hæren er derfor blevet indsat i Palu for at opretholde lov og orden.