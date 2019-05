Østrigske socialdemokrater vil vælte kansler efter skandalesag

De østrigske socialdemokrater vil stemme for at vælte landets konservative kansler ved mistillidsafstemning.

Socialdemokratiet i Østrig, SPÖ, har tænkt sig at stemme for at vælte landets konservative kansler, Sebastian Kurz, ved en mistillidsafstemning i den kommende uge.

Det siger partileder Pamela Rendi-Wagner til den østrigske tv-station ÖRF.

Søndag aften har SPÖ's ledelse holdt et ekstraordinært ledelsesmøde, umiddelbart før resultaterne fra dagens europaparlamentsvalg blev offentliggjort.

Mistillidsafstemningen kommer, efter Kurz' koalitionspartner, det nationalkonservative Frihedsparti (FPÖ), er udtrådt af regeringen efter en skandale.

For nylig viste optagelser med skjult kamera, hvordan vicekansler og leder af FPÖ Heinz-Christian Strache tilbød en russisk milliardær statslige kontrakter til gengæld for økonomisk støtte til sit parti.

Afsløringen fik efterfølgende Kurz til at udskrive nyvalg, som skal afholdes i september.

Kurz står frem mod valget i spidsen for et forretningsministerium.