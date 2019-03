Østrigs kansler håber EU's lille skridt kan redde May

Kansler Sebastian Kurz siger, at et britisk nej peger mod et uforberedt exit.

Østrigs kansler, Sebastian Kurz, siger, at han håber, at EU-Kommissionens nye forsikringer til den britiske premierminister vil sikre, at brexitaftalen vedtages i London tirsdag aften.

- Jeg håber meget, at dette ganske vist lille, men ikke desto mindre gjorte skridt kan hjælpe Theresa May med at opnå den nødvendige støtte i parlamentet. For så kan vi undgå et no-deal scenarie, siger han til den tyske radio DLF.

- Alt andet ville bringe os uhyggeligt nær brexit-deadlinen uden at have forberedt et velordnet scenarie for exit, tilføjer han.

May nåede sent mandag aften frem til et arrangement med EU's kommissionsformand. Det påpeger, at den såkaldte irske bagstopper, som sikrer en åben grænse mellem Irland og Nordirland, skal tages op til vurdering om to år.

Et uafhængigt mæglingsråd - som det allerede er beskrevet i den skilsmisseaftale, som May indgik i november med EU - skal fra 2021 kunne vurdere, om der seriøst arbejdes med en løsning på grænseproblematikken.

May kalder tilføjelsen "juridisk bindende". EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, undlod på et pressemøde at bruge den samme betegnelse. Han henholdt sig til ord som et "instrument" og et "arrangement".