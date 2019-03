Østeuropæere raser mod vejpakke: Det er en Macron-pakke

En ny omstridt vejpakke i EU vil skabe store kløfter mellem Vest- og Østeuropa.

Det er budskabet fra de mellem 100 og 200 demonstranter fra primært Bulgarien og Rumænien, der onsdag lufter deres utilfredshed med pakken foran EU-Parlamentet i Strasbourg.

- Problemet med pakken er, at den opdeler Europa. Pakken er kun for de store og stærke firmaer, som ligger i især Tyskland og Frankrig, siger Niki Aleksandrov, der har taget vejen fra den bulgarske hovedstad, Sofia.

- Vi er imod Macron-pakken, siger han med henvisning til den franske præsident, Emmanuel Macron.

I pakken, som medlemslandene i december blev enige om, er der lagt op til en lang række nye regler om køre- og hviletid.

Et af punkterne kræver, at det ikke længere er tilstrækkeligt, at chaufførerne overnatter i deres sovekabine. I stedet skal det foregå på et hotel.

Et andet punkt, og det som fylder mest hos demonstranterne, er, at de nye regler betyder, at udenlandske chauffører skal vende tilbage til deres hjemlande hver tredje uge som en form for "nedkølingsperiode".

- Vores økonomier er ikke stærke nok til det. Hvis pakken bliver stemt igennem, er risikoen, at vores arbejdere vil ende med at flytte til Tyskland eller Frankrig, siger Niki Aleksandrov.

Landsmanden Pavel Patkov har taget turen fra Varna, hvor han arbejder i et stort transportfirma.

Han kalder pakken for "diskriminerende".

- Den er ikke god for nogle af de østeuropæiske lande, siger han.

Parlamentet skulle onsdag have stemt om sin holdning til vejpakken, som demonstranterne kalder "Macron-pakken".

Men EU-Parlamentets formand, Antonio Tajani, vurderede, at pakken skal til behandling i transportudvalget igen, da der var alt for mange ændringsforslag.

Ud af de over 1200 ændringsforslag er der også forslag, som kæmper demonstranternes sag.