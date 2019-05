Økonom og finansminister skal i præsidentkamp i Litauen

Efter valget står Ingrida Simonyte til at skulle dyste mod økonomen Gitanas Nauseda om Litauens præsidentpost.

Det bliver enten en uafhængig og anerkendt økonom eller en tidligere finansminister, der bliver Litauens næste præsident.

Det står klart efter første valgrunde ved søndagens præsidentvalg i Litauen.

Med over 90 procent af stemmerne talt op fører den 54-årige økonom Gitanas Nauseda med 31,1 procent af stemmerne, mens landets tidligere finansminister - 44-årige Ingrida Simonyte fra det konservative parti - har fået 29,1 procent af stemmerne.

- Jeg vil være en præsident, der finder løsninger på problemer, vi ikke har kunnet løse i mange år. Særligt på uddannelsesområdet og i sundhedsvæsenet, siger Ingrida Simonyte.

Landets nuværende præsident, Dalia Grybauskaite, har siddet i embedet siden 2009 over to valgperioder, og kan derfor ikke stille op.

Grybauskaite var blandt EU's mest kritiske stemmer mod Rusland.

Begge præsidentkandidater har annonceret, at de vil forsætte en hård kurs over for Rusland.

Derudover vil den økonomen Nauseda bruge sin erfaring til at hjælpe den litauiske økonomi.

- Pensionering leder til fattigdom, fordi pensionen er for lav, udtalte Nauseda i en debat tidligere.

Litauens siddende premierminister, Saulius Skvernelis, var også kandidat ved præsidentvalget, men han er endt på en tredjeplads med 21 procent af stemmerne.

Sent søndag annoncerede han, at den manglende opbakning fra vælgerne gør, at han nu trækker sig som premierminister. Han har siddet på posten siden 2016.

- Jeg troede virkelig på, at jeg ville gå videre til anden runde, men resultatet viser, at jeg var for optimistisk, siger den 48-årige og nu afgående premierminister.

Da ingen kandidat fik mere end 50 procent af stemmerne, skal de litauiske vælgere nu ud i en ny stemmerunde 26. maj - samme dag som EU-parlamentsvalget.

Stemmeprocenten søndag lå på 56 procent.