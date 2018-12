Øjenvidne til tsunami: Pludselig så jeg bølgen og løb

En nordmand gik en tur på stranden, da han pludselig så store bølger. Han nåede at flygte med sin familie.

Det var voldsomme scener, der natten til søndag dansk tid udspillede sig på øen Java i Indonesien, som blev ramt af en tsunami.

Det skriver norske Øystein Andersen, der var på Java med sin familie, på sin Facebook-profil.

- Jeg var alene på stranden for at tage billeder, da jeg så en stor bølge komme. Jeg var nødt til at løbe, da bølgen ramte 15-20 meter inde på land.

- Den næste bølge ramte vores hotel, men det lykkedes mig og min familie at flygte til et højere niveau, skriver han.

Øystein Andersen er ansat ved den norske ambassade i hovedstaden Jakarta.

Til nyhedsbureauet NTB fortæller Andersen, at han og familien helst vil væk.

- Vi overvejer at tage til storbyen nu, for det er ikke særligt hyggeligt her, siger han.

Mindst 168 mennesker har mistet livet i tsunamien. Yderligere 745 er kommet til skade, og 30 personer er savnet.

Tsunamien ramte flere strande omkring Sundastrædet mellem øerne Java og Sumatra kort før solnedgang.

En talsmand fra myndighederne har forklaret, at tsunamien skyldtes en kombination af undersøiske jordskred fra vulkansk aktivitet nær vulkanøen Krakatau og en tidevandsbølge.

Krakatua er en cirka 800 meter høj vulkanø i midten af Sundastrædet.

Efter flere eksplosive udbrud opstod der i 1927 en ny vulkan, Anak Krakatau, der er meget aktiv. Det skriver vulkaneksperten.dk.

Det er vulkansk aktivitet fra denne vulkan, der ifølge myndighederne har udløst de undersøiske jordskred.

Tsunamien ramte flere områder i Sundastrædet, herunder strande i Pandeglang, Serang og Lampung, omkring klokken 21.30 lokal tid.