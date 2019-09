Nyopdaget komet kan være en gæst fra et fremmed solsystem

Et cigarformet objekt vakte opsigt i 2017. Nyopdaget komet er måske også en fjern gæst.

En nyopdaget komet, som suser med retning mod Mars' bane, har sat videnskabsmænd på overarbejde for at finde ud af, om den kommer fra et fremmed solsystem.

Flere vurderer, at det meget vel kan være tilfældet, hvilket vil gøre objektet til det kun andet objekt, der er blevet observeret i vores solsystem, som kommer fra en anden stjerne.

Kometens bane går i en skarp bue i retning af Solen, og den bevæger sig med usædvanlig høj hastighed.

Det skulle være et tegn på, at den kommer fra et fremmed solsystem.

- På vores hold har vi arbejdet på at få observationer, så vi kan måle dens positioner, siger Karen Meech, astronom ved University of Hawaii.

Her er man nået frem til, at objektets størrelse og hale af gas gør, at den klassificeres som en komet.

- Hver gang en ny komet bliver opdaget, forsøger alle at få data, så man kan beregne dens kredsløb, siger hun.

Meech fortæller, at alle på hendes hold er "100 procent overbeviste om, at objektet virkelig har rejst mellem stjerner".

Kometen skulle bestå af en sammensætning af is og støv og forventes at være tættest på Solen 8. december.

På det tidspunkt vil den være 300 millioner kilometer fra Jorden - en bane, der skulle være unik for sådanne objekter.

Hvis det bekræftes, at den kommer fra et fremmed solsystem, vil kometen med navnet C/2019 Q4 være den kun anden af sin slags.

Den første var et cigarformede objekt, der i 2017 vakte opsigt blandt astronomer på sin vej gennem solsystemet.

Objektet ved navn "Oumuamua", hvilket på hawaiiansk betyder "den første til at tage kontakt", gav indledningsvis spekulationer om, at der skulle være tale om et rumskib.

Astronomer nåede dog hurtigt frem til, at det var det ikke. Objektet skulle i stedet være af sten og metal, skriver den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, på sin hjemmeside.