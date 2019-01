Nye toner om brexitaftale præger debat i parlamentet

Boris Johnson: May kan få hele landet til at støtte sin brexitaftale med særlig klausul for bagstopper.

Et klart flertal i parlamentet ønsker en god brexitaftale. Det siger den britiske undervisningsminister, Damian Hinds.

I et interview med BBC siger Hinds, at han ikke kan forestille sig, at et brexit uden en aftale med EU bliver officiel politik for premierminister Theresa Mays regering.

Til et spørgsmål om, hvorvidt May har sagt til nøgleministrene i sin regering, at hun ikke vil tillade et "no-deal brexit" eller et såkaldt hårdt brexit, svarer Hinds:

- Jeg kan ikke forestille mig, at regeringen vil føre en politik, hvor målet er ingen aftale, fordi vi ønsker en aftale.

Hinds tilføjer, at et klart flertal i parlamentet som helhed "absolut ønsker, at der skal være en god aftale".

En af Hinds partifæller i parlamentet, Graham Brady, siger samtidig, at premierministeren brexitaftale ikke er død, selv om den blev stemt ned ved en afstemning i parlamentet den 15. januar.

- Vi ser nu en vis fleksibilitet og kreativitet komme ind over EU i forbindelse med Storbritanniens exit, siger Brady.

Graham Brady leder den indflydelsesrige 1922 Komité af konservative parlamentarikere, som ønsker den såkaldte bagstopper erstattet af alternative aftaler, der skal hindre en såkaldt hård grænse.

Brady siger, at komitéen vil støtte Mays aftale, hvis disse ændringer af bagstopperen foretages.

Aftalen om bagstopperen skal sikre, at der ikke konstrueres en fast grænse med kontrol mellem EU-landet Irland og Nordirland, som er britisk.

Det skyldes den langvarige konflikt i Nordirland, som sluttede med en fredsaftale for 20 år siden.

Antallet af konservative, der støtter Bradys ændringer, er steget i de seneste døgn.

Den mest fremtrædende brexitfortaler i det konservative parti, den tidligere udenrigsminister Boris Johnson, siger mandag, at premierministeren vil vinde udbredt støtte, hvis hun kan få EU til at opgive bagstopperen.

- Premierministeren vil gerne af med bagstopperen, skriver Boris Johnson i Daily Telegraph, hvor han foreslår, at May kan få indsat en "Friheds-klausul", som tillader Storbritannien at komme af med bagstopperen uden aftale med EU.

- Hvis premierministeren sikrer denne ændring - en reel gennemhulning af selve bagstopperen - udformet af Storbritannien - så er jeg ikke i tvivl om, at hun vil have hele landet enstemmigt bag sig, skriver Johnson.