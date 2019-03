I HBO-dokumentaren "Leaving Neverland" beskylder to mænd Michael Jackson for at have misbrugt dem seksuelt.

I en ny HBO-dokumentar om Michael Jackson siger James Safechuck, at han blev gift med popstjernen, da han blot var ti år.

Beskyldningen kommer i den nye HBO-dokumentar "Leaving Neverland", hvor to mænd, Wade Robson og James Safechuck, beskylder Michael Jackson for at have misbrugt dem seksuelt på sin ranch Neverland, da de var børn.

Ifølge den britiske avis Daily Mail fortæller James Safechuck, at den dengang 30-årige Michael Jackson gav ham en ring på fingeren, afholdt ægteskabsløfter og lod som om, at de blev gift.

- Jeg kunne virkelig godt lide smykker dengang, og han belønnede mig med smykker for at udføre seksuelle handlinger på ham, siger Safechuck i dokumentaren, der fik premiere på HBO søndag aften.

Dokumentaren blev vist for første gang på Sundance-festivalen i januar og har efterfølgende været udsat for massiv kritik fra Jacksons familie og fans.

De mener, at beskyldningerne er usande, og at det blot er for at tjene penge på Jacksons navn.

Samtidig har boet efter Michael Jackson sagsøgt HBO for at vise dokumentaren.

Familien henviser til en gammel kontrakt, hvor der ifølge dem står, at man ikke må nedværdige Michael Jackson, hvis man bringer billeder fra en af Jacksons koncerter.

Michael Jackson blev i 2005 frifundet for alle anklager mod ham i en sag om seksuel misbrug af en 13-årig dreng.

Popstjernen døde 25. juni 2009 som 50-årig af en overdosis.