Storbritannien er et populært valg blandt norske studerende. Men brexit kan påvirke muligheder for udveksling.

Den norske uddannelsesminister, Iselin Nybø (Venstre), opfordrer på grund af brexit norske studerende til at tage på udveksling andre steder end i Storbritannien til efteråret.

Det skriver mediet NRK.

- Hvis du er studerende og vil ud at rejse til efteråret, anbefaler jeg dig at se på andre lande end Storbritannien. Usikkerheden knyttet til Erasmus-programmet er for stor, siger Nybø til NRK lørdag.

Studerende, som tager på udveksling til efteråret, kan ikke være sikre på at fuldføre deres studier eller tage deres eksamen, lyder forklaringen.

Særligt i forbindelse med EU-programmet Erasmus er der usikkerhed for de studerende.

For de studerende, der er på udveksling i foråret, skulle der ikke være nogen problemer, selv om Storbritannien står til at forlade EU 29. marts.

Det gælder også, hvis der skulle blive tale om en udtræden uden skilsmisseaftale - et såkaldt hårdt brexit. Det har EU-Kommissionen udtalt.

I øjeblikket lyder prognosen, at omkring 14.000 unge fra 27 EU-lande vil befinde sig i Storbritannien under Erasmus-programmet i slutningen af marts. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Erasmus-programmet er rettet mod videregående uddannelser og lader unge studere, arbejde eller lave frivilligt arbejde i andre lande.

I 2017 var Storbritannien den mest populære destination i programmet.