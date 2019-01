De nordiske lande må gå sammen for at få netgiganter som Google og Facebook til at betale mere i skat.

Opfordringen kommer fra den norske hotelejer og investor Petter Stordalen.

Stordalen, der ejer hoteller i blandt andet København, siger til den norske avis Klassekampen, at selskabernes praksis med at slippe billigt i skat er en trussel mod det norske velfærdssamfund og norske virksomheder.

Som eksempel nævner Stordalen, at han betaler 80-100 millioner norske kroner om året for at annoncere via Google. Tidligere blev annoncekronerne brugt på norskejede aviser.

- Hvor meget tror du, at Google betaler til fællesskabet? De fjerner grundlaget for det, som mange norske virksomheder beskæftiger sig med, men de giver intet tilbage til velfærdsstaten, siger han.

Googles selskab i Norge havde i 2017 skatteudgifter på tre millioner kroner.

Også på Stordalens eget område er internetgiganter en trussel.

Han fremhæver, at det ikke er Hilton eller Marriott, som er størst i hotelbranchen, men hotels.com og booking.com. De hiver penge ind, men betaler ifølge Stordalen ikke nok skat den anden vej.

Men det kan en harmoniseret skattemodel i de nordiske lande rette op på, mener han.

Og hvis netgiganterne ikke bryder sig om den løsning, skal de ifølge Stordalen have forbud mod at drive virksomhed i regionen.

Den 56-årige forretningsmand og milliardær er kendt for at være en svoren tilhænger af den nordiske velfærdsmodel.

I flere europæiske lande er tålmodigheden med de store internetvirksomheder tyndslidt, fordi deres skattebidrag ofte er ubetydelige sammenlignet med andre virksomheder.

EU-Kommissionen har beregnet, at internetselskaber betaler 8-9 procent i skat af deres overskud mod 23 procent for traditionelle selskaber. Nogle internetselskaber slipper endnu billigere eller betaler slet ikke skat.