Nordkorea vil genåbne hotline til Sydkorea

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har beordret en længe afbrudt hotline til Sydkorea genåbnet.

Det fremgår af en officiel meddelelse på Nordkoreas statslige tv, skriver Reuters.

Sydkorea hylder beslutningen, og betegner den som "meget betydningsfuld".

- Det skaber et miljø, hvor der på alle tidspunkter vil være mulighed for kommunikation, siger Yoon Young-Chan, pressechef for præsident Moon Jae-in, ifølge AFP.

Beslutningen om igen at aktivere telefonforbindelsen i grænsebyen Panmunjom kommer, efter at Kim Jong-un i sit nytårsbudskab talte om muligheden for at skabe et bedre forhold mellem de to nabolande.

Han nævnte også muligheden for, at hans land kan deltage i næste måneds vinter-OL i Sydkorea.

Tirsdag foreslog Sydkorea at holde samtaler med Nordkorea for at diskutere en mulig deltagelse ved den store sportsbegivenhed.

Konkret foreslog Sydkorea at diskutere sagen på "højt niveau" 9. januar i netop Panmunjom.

- Vi håber, at syd og nord kan sidde ansigt til ansigt og diskutere en deltagelse af den nordkoreanske delegation ved legene i Pyeongchang (værtsbyen, red.), sagde Sydkoreas genforeningsminister, Cho Myoung-gyon, ifølge AFP.

Styret i Nordkorea har endnu ikke reageret på tilbuddet.