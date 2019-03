Nordkorea trækker ansatte fra fælles koreansk kontor

Nordkorea har trukket alle sine ansatte fra et fælles nord- og sydkoreansk forbindelseskontor i Nordkorea.

Det oplyser Sydkoreas genforeningsministerium.

Kontoret blev oprettet i september sidste år. Det skete efter flere forsonende samtaler mellem Nord- og Sydkorea.

Nordkorea "trækker sig efter instruktioner fra den øverste autoritet", lyder det ifølge genforeningsministeriet. Der gives ikke nogen videre forklaring på, hvorfor nordkoreanerne har valgt at forlade kontoret.

Det fremgår heller ikke, om beslutningen er permanent eller midlertidig.

Genforeningsministeriet kalder Nordkoreas beslutning "beklagelig". Det opfordrer samtidig Nordkorea til snarligt at vende tilbage til kontoret.

Beslutningen er et skridt i den modsatte retning efter den seneste tids tilnærmelser mellem Nord- og Sydkorea.

Det sker desuden, knap en måned efter at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i slutningen af februar mødtes med USA's præsident, Donald Trump.

Ved topmødet i byen Hanoi i Vietnam lykkedes det ikke for de to ledere at nå til enighed om en fælles erklæring. Årsagen var blandt andet nordkoreansk utilfredshed med USA's sanktioner mod landet.

Ifølge det sydkoreanske genforeningsministerium oplyser nordkoreanerne, at de "ikke har noget imod, at Sydkorea forbliver i kontoret" i Nordkorea.

Det har Sydkorea tænkt sig, siger vicegenforeningsminister Chun Hae-sung.

Kontoret, der blev oprettet 14. september, er det første af sin slags siden 1945. Dengang blev Den Koreanske Halvø delt op i det USA-støttede Sydkorea og det Sovjet-støttede Nordkorea.

Inden kontoret blev oprettet, brugte de to lande typisk telefoner og fax-lignende kommunikationskanaler.

De blev ofte lukket ned, når bølgerne gik højt mellem de to lande.