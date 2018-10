Nordkorea ønsker pavebesøg

Den nordkoreanske leder, Kim Jong Un, har inviteret pave Frans til at besøge Pyongyang. Han siger, at befolkningen vil tage imod paven med begejstring, hvis han tager imod invitationen.

Det oplyser Sydkoreas præsidentkontor, som vil overbringe en invitation fra Nordkorea til Vatikanet.

Nordkorea og Vatikanet har ingen formelle diplomatiske relationer.

Invitationen fra Nordkorea er en gestus, som skal bringe mere fokus på fredsbestræbelserne på den delte Koreahalvø, siger det sydkoreanske præsidentkontor.

- Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, vil overbringe invitationen fra Kim, når han møder pave Frans i næste uge under en rundrejse i Europa, siger talsmanden for det sydkoreanske præsidentkontor, Kim Eui-kyeom.

- Præsident Moon besøger Vatikanet den 17. og 18. oktober, hvor han over for paven vil overbringe budskabet fra formand Kim, som har gjort det klart, at pave Frans vil få en begejstret modtagelse i Nordkorea.

Det er uklart, hvornår et eventuelt pavebesøg i Nordkorea kunne finde sted. Paven har tilkendegivet, at han næste år ønsker at besøge Japan.

Nordkoreas forfatning garanterer religionsfrihed, så længe det ikke er til fare for staten. Men der er i praksis kun ganske få statskontrollerede religiøse bygninger. Religiøse aktiviteter i det åbne er ikke tilladt.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, besøgte søndag Pyongyang og aftalte, at Kim og USA's præsident, Donald Trump, skal mødes igen "så hurtigt som muligt".Trump og Kim mødtes første gang i juni i Singapore.

Kim lovede i Singapore, at Nordkorea vil afvikle sit atomprogram, men USA har haft svært ved at se konkrete handlinger, der bakker Kims løfte op.

Sydkorea er allieret med USA, mens Nordkorea er et stalinistisk diktatur, hvis nærmeste - og måske eneste - ven er det store naboland Kina.