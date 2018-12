Nordkorea idømt milliardbøde i sag om død amerikaner

Dommer i USA kender Nordkorea ansvarlig for, at Otto Warmbier døde få dage efter hjemkomst fra fængsel.

En dommer i USA har beordret Nordkorea til at betale 501 millioner dollar i en sag om en amerikansk studerende, som døde efter at have siddet fængslet i landet.

Amerikaneren Otto Warmbier blev i januar 2016 anholdt under en rejse i Nordkorea og senere idømt 15 års straffearbejde for at have stjålet en politisk plakat.

I juni 2017 blev han løsladt og sendt hjem til USA i elendig forfatning. Han lå i koma og var alvorligt hjerneskadet. Kort tid efter sin hjemkomst døde han.

Styret i Nordkorea hævdede, at Warmbier var havnet i koma på grund af botulisme.

Den forklaring blev afvist af Warmbiers forældre, som sagsøgte Nordkorea.

- Otto blev taget som gidsel, holdt som fange af politiske årsager, blev brugt som en brik i et spil og udsat for en ekstrem hård og brutal behandling af Kim Jong-Un, skrev faren, Fred Warmbier, i en udtalelse, da søgsmålet blev kendt.

Mandag har en dommer ved en distriktsdomstol i Washington D.C. givet forældrene ret i anklagen om, at Nordkorea var skyld i deres søns død.

Dommen er dog symbolsk, fordi der ikke er en formel måde at kræve de 501 millioner dollar (knap 3,3 milliarder kroner) ind fra Nordkorea.