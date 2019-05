USA's beslaglæggelse af et nordkoreansk skib bryder med en aftale, som den amerikanske præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, indgik under et topmøde 12. juni sidste år.

Det oplyser Nordkoreas udenrigsministerium, skriver det nordkoreanske statsmedie KCNA.

Beslaglægningen er "ulovligt røveri", og USA skal straks returnere skibet, lyder advarslen fra ministeriet.

- USA må indse konsekvensen af sine gangsteragtige handlinger, hedder det i meddelelsen.

Nordkorea vil fremover holde "skarpt øje" med USA's opførsel, skriver statsmediet.

Trump-administrationen oplyste 9. maj, at USA havde beslaglagt et nordkoreansk fragtskib.

Det amerikanske justitsministerium meddelte, at det havde beslaglagt skibet ved en usædvanligt aktion.

Ifølge amerikanske embedsmænd skal skibet være blevet anvendt til at transportere kul i strid med internationale sanktioner.

Skibet, som første gang blev konfiskeret af indonesiske myndigheder i april sidste år, er nu beslaglagt af USA.

- Det er på vej mod amerikansk territorialt farvand, fortalte en embedsmand i det amerikanske justitsministerium.

Skibet, som også sejler med tungt maskineri til Nordkorea, er et af landets største.

Det er første gang, at USA har beslaglagt et nordkoreanske fragtskib for at bryde sanktioner.

Beslaglæggelsen er sket på et tidspunkt, hvor spændinger mellem USA og Nordkorea er taget til efter affyringer af to nordkoreanske kortrækkende missiler.

Affyringerne af missilerne kan være et tegn på, at forhandlinger mellem de to lande kan være i fare for at bryde sammen.

Ifølge FN-myndigheder, der skal sikre, at FN-sanktioner håndhæves, transporterede det nordkoreanske fartøj med navnet "Wise Honest" 25.500 ton kul, da det blev tilbageholdt i Indonesien i april 2018.

FN-rapporten anslår, at skibet havde en last til en værdi af omkring tre millioner dollar, hvilket svarer til cirka 20 millioner kroner.