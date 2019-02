Niende parlamentsmedlem fra britiske Labour trækker sig

Fredag formiddag melder den britiske parlamentariker Ian Austin ud, at han trækker sig fra oppositionspartiet Labour.

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at flere medlemmer af samme parti har forladt partiet de seneste dage. Udmeldingerne er kommet hovedsageligt på grund af stridigheder internt i partiet omkring antisemitisme.

- Labour-partiet har være mit liv, så dette har været den hårdeste beslutning, jeg nogen sinde har taget.

- Men jeg bliver nødt til at være ærlig, og sandheden er, at jeg skammer mig over Labour-partiet under Jeremy Corbyn (partileder, red.), siger Austin til medierne Express og Star.

- Jeg kunne aldrig bede lokale om at gøre Jeremy Corbyn til premierminister, lyder det videre fra det tidligere Labour-medlem.

Ian Austin er det niende medlem af briternes oppositionsparti, som trækker sig. Partiet ledes af Jeremy Corbyn.

Partilederen har tidligere lovet at drive antisemitismen ud af partiet.

Ifølge BBC har Austin dog ingen planer om at slutte sig til den nyopståede gruppe af uafhængige i det britiske parlament.

Onsdag valgte tre medlemmer af premierminister Theresa Mays konservative parti at trække sig. De tre valgte at slutte sig til den nye gruppe, der bestod af tidligere Labour-medlemmer.

Den uafhængige gruppe har 11 medlemmer. Medlemmerne har beskrevet sig selv som uafhængige, hvilket betyder, at de ikke nødvendigvis vil stemme ens.

De er dog enige om de store spørgsmål, hvad angår britisk politik.

En talsmand fra Labour siger, at partiet beklager, at Ian Austin har valgt at trække sig fra partiet.

- Han blev valgt som medlem af Labour, så den demokratisk tilgang er at opgive hans sæde og lade folket i Dudley beslutte, hvem der skal repræsentere dem, siger talsmanden.

Austin har valgt for Labour siden 2005 og har tidligere siddet på en ministerpost.

Det tidligere Labour-medlem støtter premierminister Theresa Mays brexitplan, og går ikke ind for at afholde endnu en folkeafstemning briternes EU-exit.