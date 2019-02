Nicaraguas præsident vil genstarte forhandlinger med oppositionen, der skal løse den politiske krise i landet.

Det siger præsident Daniel Ortega i en tv-transmitteret tale natten til fredag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Meldingen kommer mere end seks måneder efter et sammenbrud i forhandlingerne, som blev fulgt af voldsom uro i det latinamerikanske land.

Styret i Venezuela slog hårdt ned mod demonstrationerne. Mindst 320 personer mistede livet i de voldelige sammenstød, mens mere end 600 personer er blevet fængslet.

Ortega oplyser, at regeringen arbejder på onsdag i næste uge at genåbne forhandlingerne med oppositionen, som kræver præsidentens afgang.

Han oplyser ikke specifikt, hvem der vil blive inviteret til forhandlingerne.

- Vi vil forhandle for at styrke freden, siger præsidenten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han tilføjer, at han mener, at demonstrationerne var led i et komplot, der skulle vælte ham.

Oppositionsleder Angel Rocha oplyser, at oppositionens mest presserende ønske er at løslade personer, som de mener er politiske fanger.

Derudover ønsker oppositionen at reformere landets valgsystem og sikre frie og retfærdige valg, efter at Ortega har overtaget magten over landets domstole og valgmyndighed.

Og ikke mindst ønsker de retfærdighed for de personer, der har mistet livet som et resultat af regeringens hårde kurs mod demonstranter.

En FN-rapport slog i august sidste år fast, at Nicaraguas regering stod bag omfattende undertrykkelse af befolkningen og politiske modstandere.

Rapporten beskriver ulovlige anholdelser, tortur og lukkede retssager. Flere læger, professorer og dommere fortæller desuden, at de er blevet fyret for at have hjulpet eller støttet demonstranter.

Ortega var præsident i landet fra 1979 til 1990, men han kom til magten igen i 2007. Det næste præsidentvalg i landet skal efter planen afholdes i 2021.