Ni protestledere straffes for Hongkong-demonstrationer i 2014

Ni personer er tirsdag blevet kendt skyldige i at stå bag massive demonstrationer i Hongkong tilbage i 2014.

De ni protestledere er blevet dømt efter en sjældent brugt lov fra kolonitiden om at forstyrre den offentlige orden. De står til fængselsstraf.

Protesterne i 2014 blev udløst af en stigende kinesisk kontrol af Hongkong.

Demonstranterne, der primært var studerende, krævede demokratiske reformer, fordi styret i Kina krævede at forhåndsgodkende kandidater, som ville stille op til valget i 2017 om at blive Hongkongs nye leder.

Protesterne lammede store dele af Hongkong i næsten tre måneder.

De ni dømte stod i spidsen for den ikkevoldelige "Occupy Central"-kampagnen, der forlangte en højere grad af demokrati.

En af dem var den i dag 54-årige juraprofessor Benny Tai.

- Jeg har tiltro til, at mange folk sammen med mig vil fortsætte med at kæmpe for demokratiet i Hongkong. Vi fortsætter ufortrødent, og vi giver ikke op, siger Benny Tai ved domsafsigelsen.

De dømte står til at modtage deres straf senere tirsdag.

Dommen har dog allerede sendt et signal om, at aktivisters ret til at ytre deres holdning er begrænset i Hongkong.

Det siger Maya Wang, der er seniorforsker med speciale i Kina ved menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch.

- Hongkongs domstole sender et forfærdeligt signal ved at betegne fredelige demonstrationer som forstyrrelse af den offentlige orden.

- Det vil formentlig opildne regeringen til at anklage endnu flere fredelige aktivister og dermed begrænse ytringsfriheden i Hongkong, siger hun.

Demonstrationerne i Hongkong sluttede midt i december i 2014 uden at have ført til de store indrømmelser fra regeringen.