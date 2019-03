New Zealands leder vil nægte mistænkt at promovere holdninger

Premierminister Ardern vil gøre alt for, at den mistænkte for skudmassakren ikke udbreder sine synspunkter.

New Zealands premierminister vil "fuldstændig nægte" den mistænkte for skudmassakren ved to moskéer i Christchurch muligheden for at promovere sine synspunkter.

Det siger premierminister Jacinda Ardern til en række journalister natten til tirsdag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den 28-årige mistænkte gerningsmand fyrede i weekenden sin advokat for i stedet at forsvare sig selv i retten. Det har skabt frygt for, at han vil bruge retssagen til at udbrede sine holdninger.

Derfor vil Ardern gøre alt, hvad der står i sin magt for at forhindre den 28-årige mistænkte i at udbrede sine holdninger i forbindelse med retssagen, slår hun fast.

- Han har åbenlyst haft en række motiver for at begå denne grusomme terrorhandling. At profilere sig har været en af årsagerne. Og det er noget, vi fuldstændig kan nægte ham, siger Ardern.

Adspurgt hvorvidt hun ønsker, at retssagen skal holdes bag lukkede døre, svarer hun, at det ikke er op til hende at afgøre.

- Men en ting kan jeg forsikre jer. I vil ikke høre mig sige hans navn.

- Han er en terrorist. Han er en kriminel. Han er en ekstremist. Men når jeg taler, vil han være navneløs, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

Premierministeren slår samtidig fast, at den mistænkte vil "møde lovens lange arm for fuld kraft".

I de blodige angreb i Chirstchurch blev 50 mennesker dræbt. Lige så mange er indlagt på hospitalet med skader efter angrebet.

Den formodede gerningsmand er australske Brenton Harrison Tarrant, som er varetægtsfængslet i sagen sigtet for drab. Politiet formoder, at Tarrant, der beskrives som højreekstremistisk, var alene om angrebet.

Den formodede gerningsmand optog angiveligt en video, mens han likviderede mænd, kvinder og børn, der var til fredagsbøn.

Han skal sidde fængslet indtil 5. april, hvor en dommer skal tage stilling til, om han fortsat skal blive bag tremmer.