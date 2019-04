New Zealand vil ikke koble angreb i Sri Lanka til Christchurch

New Zealand deler ikke Sri Lankas vurdering af, at angreb skulle hænge sammen, siger premierministeren.

New Zealand har ingen information om, at der skulle være en kobling mellem bombeangrebene i Sri Lanka påskesøndag og moské-angrebene i Christchurch i sidste måned.

Det oplyser premierminister Jacinda Ardern onsdag.

Udtalelsen kommer, dagen efter at den srilankanske viceforsvarsminister fortalte, at søndagens angreb mod kirker og hoteller i Sri Lanka var "gengæld" for et angreb mod to moskéer i Christchurch i New Zealand den 15. marts.

Jacinda Arderns kontor oplyser, at premierministeren har kendskab til viceforsvarsministerens erklæring, men at hun for nuværende ikke deler hans vurdering.

- Vi forstår, at den srilankanske efterforskning af angrebene er i et tidligt stadie. New Zealand har endnu ikke set nogen efterretningsrapporter, som underbygger en sådan vurdering, udtaler en talskvinde for Ardern i en erklæring ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tirsdag sagde den srilankanske viceforsvarsminister, at søndagens angreb var "gengæld" for angrebet i Christchurch.

- Den foreløbige efterforskning af bombeangrebene viser, at det, der skete i Sri Lanka søndag, var gengæld for angreb mod muslimer i Christchurch, sagde viceforsvarsminister Ruwan Wijewardene ifølge nyhedsbureauet AFP.

Flere sikkerhedseksperter og analytikere har dog udtalt, at de tvivler på, at det ville være muligt at planlægge et gengældelsesangreb på så kort tid.

Flere kirker og hoteller blev ramt af selvmordsbombere søndag. Onsdag morgen er dødstallet blevet opjusteret til 359. Blandt de dræbte er tre danske børn.

Hidtil er 58 personer anholdt i sagen.

Ifølge viceforsvarsministeren er det to lokale islamistiske organisationer - deriblandt National Thawheed Jama'ut (NTJ) - der står bag bombeangrebene.

Den militante gruppe Islamisk Stat (IS) tog tirsdag skylden for angrebene i Sri Lanka, dog uden at fremlægge nogen beviser for det.