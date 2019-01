Netflix fjerner satireprogram efter klage fra Saudi-Arabien

Streaminggiganten Netflix har fjernet en episode af et satireshow, der er kritisk over for Saudi-Arabien. Det sker på direkte opfordring fra kongedømmet.

Det skriver den amerikanske avis The Financial Times ifølge nyhedsbureauet AFP.

Saudi-Arabien mener, at en bestemt episode af programmet "Patriot Act med Hasan Minhaj" "krænker kongedømmets lov om cyberkriminalitet".

Navnet "Patriot Act" refererer til antiterrorloven ved samme navn, der blev vedtaget i kølvandet på terrorangrebene mod USA 11. september 2001.

Antiterrorloven gav stort set efterretningstjenesterne frie hænder til alt.

"Patriot Act med Hasan Minhaj" havde premiere i oktober.

I den omdiskuterede episode langer værten, den amerikanskfødte muslim Hasan Minhaj, ud efter Saudi-Arabien efter drabet på den regimekritiske journalist Jamal Khashoggi.

Kritikken går især på landets kronprins, Mohammed bin Salman.

Netflix' beslutning om at rette ind efter kritik rejser nye spørgsmål om grænser for ytringsfrihed på nettet, skriver The Financial Times.

Karen Attiah, der var Khashoggis redaktør på avisen The Washington Post, kaldet beslutningen "skandaløs".

Selv udtaler streamingtjenesten, at den "på det kraftigste støtter kunstnerisk frihed verden over". Episoden er udelukkende blevet fjernet på baggrund af en "valid og juridisk anmodning", meddeler Netflix.

Episoden kan ikke længere ses på Netflix i Saudi-Arabien, men er fortsat tilgængelig i andre lande.

Det er ikke første gang, at en film eller serie er blevet trukket tilbage efter protester.

I 2014 besluttede det amerikanske filmselskab Sony Pictures Entertainment at aflyse premieren på komedien "The Interview" efter et angreb fra hackergruppen Guardians of Peace.

I komedien bliver to amerikanske journalister af den amerikanske efterretningstjeneste CIA opfordret til at slå den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, ihjel.

Filmen vakte voldsom vrede i Nordkorea, og hackergruppen truede blandt andet med at angribe biografgængere, hvis filmen blev vist.

Det amerikanske forbundspoliti slog siden hen fast, at den nordkoreanske regering stod bag cyberangrebet.

Dengang sagde den daværende præsident, Barack Obama, at Sony aldrig skulle have givet efter for trusler.

- Vi kan ikke leve i et samfund, hvor en diktator fra et eller andet sted pludselig kan begynde at udøve censur her i USA, sagde Obama.