Netanyahu: Israel har brug for en stærk zionistisk regering

Israel har brug for en stærk, stabil zionistisk regering, der kan samarbejde tæt med USA's præsident, Donald Trump.

Det siger Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, i sin tale natten til onsdag.

Valgstedsmålinger efter tirsdagens valg viser som ventet dødt løb mellem de to største partier i Israel, Netanyahus Likud og Blå og Hvid.

- Vi venter stadig på resultaterne, men én ting står klart: Staten Israel står over for et historisk valg med fantastiske muligheder såvel som store udfordringer foran os, siger Netanyahu ifølge The Guardian.

- Den eksistentielle trussel fra Iran og dets allierede - vi kæmper mod dem uden frygt, og i løbet af det seneste år har vi styrket vores forsvar og oplevet økonomisk vækst.

De første valgstedsmålinger efter tirsdagens valg viser ifølge israelske tv-stationer, at premierminister Benjamin Netanyahus Likud-parti står til at få mellem 31 og 33 pladser i det israelske parlament, Knesset. Blå og Hvid står til at få mellem 32 og 34 pladser.

- Meget snart vil århundredets plan blive præsenteret af min nære ven præsident Trump, og forhandlingerne med præsident Trump vil forme Israels fremtid for de kommende generationer, siger Netanyahu.

Det sker med henvisning til USA's fredsplan for Mellemøsten, der angiveligt snart bliver præsenteret.

- Og på grund af dette har Israel brug for en stærk og stabil zionistisk regering.

- Der kan ikke være en regering, der støttes af antizionister, arabiske allierede som ikke tror på Israel som en jødisk og demokratisk stat, siger Benjamin Netanyahu ifølge The Guardian.

Resultaterne fra tirsdagens valg ventes i løbet af onsdagen.