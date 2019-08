Myndigheder i Hongkong aflyser alle fly mandag

Lufthavnsmyndighederne i Hongkong har aflyst de fly, der skal lette og lande resten af dagen mandag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters kort før klokken 16:30 lokal tid.

Udmeldingen kommer, efter at demonstranter har protesteret i lufthavnen fire dage i træk. Vejene til lufthavnen var overfyldte, og parkeringspladsen ved lufthavnen fuld, oplyste myndighederne.

De fly, der allerede har annonceret deres afgang, får dog lov til at lette. Og de fly, der er på vej mod Hongkong, får lov til at lande i lufthavnen.

For tiende weekend i træk har politiet og demonstranter stødt sammen i Hongkong, hvor voldsomme protester fortsætter ufortrødent.

Protesterne begyndte, da demonstranter protesterede mod et lovforslag, der ville gøre det muligt at udlevere borgere til retsforfølgelse i Kina.

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har tidligere meddelt, at lovforslaget er skrottet. Demonstranterne er vrede over, at det ikke formelt er trukket tilbage. Mange kræver også, at Lam træder tilbage.