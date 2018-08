Muslimsk kvinde i Sverige får medhold i sag om håndtryk

En svensk domstol har afgjort, at en arbejdsgiver må acceptere, at en muslimsk kvinde ikke giver hånd til en fremmed mand.

Arbejdsgiveren skal betale kvinden en erstatning på 40.000 svenske kroner (omkring 28.500 danske kroner), fordi et jobinterview blev afbrudt. Det oplyser nyhedsmediet SVT.

Domstolen fastslår, at Farah Alhajeh blev udsat for diskriminering.

Den 24-årige Alhajeh var mødt op til en jobsamtale om et job som tolk i Uppsala. I forbindelse med samtalen nægtede hun at give hånd til en mand, som var til stede. I stedet lagde hun en hånd på brystet som hilsen.

Rekrutteringsprocessen blev derefter afbrudt, og Alhajeh blev ført ud af kontoret.

Hun klagede over forløbet til Diskrimineringsombudsmanden, som gik videre med sagen.

- For første gang har vi en dom, som kun handler om håndtryk. Den siger, at vi ikke kan kræve håndtryk, og at man ikke kan kræve, at ansatte skal hilse på nogen bestemt måde, siger Clas Lundstedt, som er talsperson for ombudsmanden.

I Norge skal landets Diskrimineringsnævn til at behandle en lignende sag. Den er indklaget af en muslimsk lærer, som ikke fik fornyet sit vikariat, fordi han nægtede at give hånd til kvindelige kolleger.

Efter afgørelsen har Alhajeh sagt til BBC, at hun finder det vigtigt aldrig at give op selv om man tilhører et mindretal.

I Danmark har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til flere forskellige sager omhandlende personer, der af religiøse hensyn ikke vil give hånd.

I 2013 blev en skole idømt at betale erstatning på 2500 til en elev, hvis censor oplyste, at han ikke gav hånd til kvinder.

I 2015 blev en taxachauffør erkendt 10.000 kroner i erstatning, efter at han ikke kom i betragtning til en stilling, fordi han nægtede at give sin kvindelige chef hånden.