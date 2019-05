Amazon-grundlægger og stifter af rumfartsselskabet Blue Origin Jeff Bezos har torsdag præsenteret en fuldskalamodel af sit månelandingsfartøj, "Blue Moon", der efter planen skal lande på Månen inden 2024.

Afsløringen fandt sted ved et arrangement i et kongrescenter i Washington D.C. - kun få gader fra Det Hvide Hus.

Her kunne verdens rigeste mand fremvise det store fartøj, som skal kunne fragte både mennesker og udstyr.

"Blue Moon" vil således være i stand til at levere nyttelast til Månens overflade, udsætte fire mindre månekøretøjer og sende satellitter i kredsløb om Månen.

Det fortalte Jeff Bezos under lanceringen, hvor blandt andre embedsmænd fra den amerikanske rumfartsorganisation, Nasa, samt potentielle "Blue Moon"-kunder var til stede.

Månelandingsfartøjet har været under udvikling de seneste tre år, og planen er, at det skal lande på Månens sydpol.

Jeff Bezos har endnu ikke offentliggjort en dato for "Blue Moons" rejse til Månen. Han siger dog, at fartøjet vil være klart inden præsident Donald Trumps frist for at bringe mennesker til Månen inden 2024.

Bezos' lancering kommer, ikke længe efter at USA's vicepræsident, Mike Pence, den 26. marts annoncerede, at Nasa planlægger at bygge en rumbase i Månens kredsløb samt sende amerikanske astronauter til Månens sydpol inden 2024. Det er fire år tidligere end hidtil planlagt.

- Jeg elsker det, sagde Jeff Bezos torsdag om Pences tidslinje.

- Vi kan hjælpe med at nå det mål, men kun fordi vi begyndte for tre år siden. Det er på tide at vende tilbage til Månen. Og denne gang for at blive der.

Senest, der gik mennesker på Månen, var i 1972. Tre år tidligere så millioner af seere med på tv, da Neil Armstrong satte de første fodspor på overfladen af Jordens nærmeste nabo.