Mulig britisk valgdeltagelse irriterer danske parlamentarikere

Det ville være ærgerligt, hvis det ender med, at Storbritannien skal tage del i valget til Europa-Parlamentet i maj.

Det mener de danske europaparlamentarikere Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti og Morten Løkkegaard fra Venstre.

Siden et flertal af briterne i juni 2016 satte deres kryds ved, at Storbritannien skulle forlade EU, har forhandlingerne om skilsmisseaftalen trukket ud.

Ingen havde dengang regnet med, at Storbritannien skulle deltage i valget, der finder sted fra 23. maj til 26. maj.

Men det scenarie er nu ikke længere så usandsynligt.

Mandag understregede kommissionsformand Jean-Claude Juncker, at Storbritannien vil være lovmæssigt forpligtet til at afholde EU-parlamentsvalg, hvis ikke det har forladt EU inden 23. maj.

Morten Løkkegaard kalder det en "ærgerlig situation".

- Der er jo en reel mulighed for, at de kommer til at deltage i valget. Det vil kun virke forplumrende og ødelæggende.

- Men lad os nu se. Jeg tror stadig ikke på det, tilføjer Morten Løkkegaard.

Hvis en britisk deltagelse bliver en realitet, kan det reelt betyde, at de valgte ved et eventuelt EU-parlamentsvalg i Storbritannien kun kommer til at sidde på taburetten en mindre del af næste valgperiode.

I den oprindelige planlægning af valget har en reform betydet, at Danmark er blevet tildelt et ekstra mandat i parlamentet, fordi de britiske pladser skulle fordeles.

Men også det kan gå op i røg.

Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti tror som Morten Løkkegaard heller ikke, at det kommer så vidt.

- Jeg synes ikke, det giver mening at holde folk i et dårligt ægteskab. Det ville ikke være lykkeligt, hvis det skulle ende med, at briterne deltog i valget og skulle sidde i parlamentet i en udefineret periode.

Hvis det alligevel skulle ske, kan Vistisen godt finde noget positivt i situationen.

- Det vil jo betyde, at vi stadig har vores gode venner "torierne" (det konservative parti, red.), og det er som udgangspunkt positivt, siger han.

Om Storbritannien deltager i valget, afhænger af, på hvilke betingelser briterne forlader unionen. Som det ser ud nu, sker skilsmissen 29. marts, og så bliver Storbritannien naturligvis ikke en del af valget.

Premierminister Theresa Mays regering foreslår at udskyde brexit til 30. juni, hvis det britiske parlament senest 20. marts har godkendt skilsmisseaftalen med EU.